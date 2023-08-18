Вильфанд заявил, что купальный сезон в Московском регионе завершится 21 августа

По данным научного руководителя Гидрометцентра России, с середины следующей недели температура воды понизится до 18 градусов и ниже

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Понедельник в Московском регионе станет последним днем купального сезона этого года. С середины следующей недели температура воды понизится до 18 градусов и ниже, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понедельник - последний день, когда, выходя из воды, можно еще ощутить удовольствие. Потом уже температура воды понижается. Если сейчас она 20-22 градуса, то уже в середине следующей недели - 18 градусов и ниже", - сказал он.

Кроме того, температура воздуха тоже будет около 18-19 градусов. "Это уже будет некомфортно, еще и северо-западный ветер 6-11 м/с. Купальный сезон длился в этом году в Московском регионе долго, хоть и с перерывами. До 20 августа - это хороший показатель", - пояснил метеоролог.

При этом, по словам Вильфанда, в субботу и воскресенье температура воды в Москве и области еще будет комфортной - около 21-22 градусов. Также в выходные дни жителей Москвы ожидает теплая погода от 24 до 26 градусов.

"В субботу переменная облачность, преимущественно без осадков, в воскресенье тоже. То есть летняя погода с температурой выше нормы примерно на четыре градуса, это много", - уточнил он.