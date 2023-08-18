На Московском урбанистическом форуме 23 августа пройдет День любви

Церемонии бракосочетания проведут вместе с российскими артистами

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Церемонии бракосочетания совместно с ведущими ЗАГСов в День любви проведут известные артисты на Московском урбанистическом форуме 23 августа. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Столичные молодожены любят красивые даты, поэтому одну из них, 23 августа 2023 года, мы решили сделать Днем любви Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Площадка превратится в дворец бракосочетания, цвета форума поменяются на фирменный стиль ЗАГСов Москвы - розовые и бордовые оттенки. Особое свадебное оформление примут и пять залов форума, их мы украсим тематическими декорациями", - сказала Ракова.

По ее словам, церемонии бракосочетания тоже будут не совсем обычными, проведут их вместе с российскими артистами. "Мужем и женой" молодоженов объявят группа Марсель, Юлианна Караулова, ST, Chris Yank, Анна Семенович и Катерина Шпица. А после регистраций артисты поздравят пары исполнением своих главных хитов. Московские пары с большим интересом восприняли возможность пожениться на площадке Московского урбанформа - около 90% заявлений мы получили буквально за первые пять дней после старта приема.

Также все бракосочетания будет сопровождать живая музыка в исполнении струнного трио, добавила заммэра. Каждая пара сможет пригласить на свою свадьбу неограниченное количество гостей. Более того, для молодоженов подготовят индивидуальный герб семьи, который нейросеть сгенерирует на основе 10 самых важных, по мнению пары, семейных ценностей. Гербы будут отображаться на экранах во время церемонии бракосочетания. После ее завершения гербы направят молодоженам удобным способом, добавила заммэра.

"Церемонии будут проходить с 10:00 до 17:00. В зоне регистрации на главной площади форума будет отображаться расписание бракосочетаний, а специально для молодоженов и гостей подготовлены фирменные браслеты с назначенным временем регистрации", - уточнила Ракова.

По ее словам, вторая половина тематического дня объединит все влюбленные пары, которые одновременно исполнят вальс. После желающие смогут принять участие в танцевальном мастер-классе хореографа Евгения Папунаишвили. Вечером на большой сцене зала "Москва" поздравят юбиляров супружеской жизни, которые прожили в браке 15 лет и более. На концерте выступят Зара, Денис Клявер, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Танцевальный мастер-класс и праздничный концерт доступны всем посетителям форума без регистрации.