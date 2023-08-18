Донскую икону доставят из Третьяковской галереи в Донской монастырь к 430-летию обители

Она будет находиться в Большом соборе монастыря с 14:00 31 августа до 10:00 2 сентября

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Донская икона Богородицы, которая считается заступницей православных воинов и всего Отечества, будет доставлена накануне 1 сентября из Третьяковской галереи в столичный Донской монастырь по случаю 430-летия со дня его основания. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

1 сентября, в день празднования Донской иконы Божией Матери, в Москве пройдут церковные торжества по случаю престольного праздника и 430-летия со дня основания Донского мужского монастыря.

"По сложившейся традиции для молитвенного поклонения верующих в Донской монастырь из Государственной Третьяковской галереи будет доставлена чудотворная Донская икона Божией Матери. Принесение святыни состоится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственной Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Донская икона будет находиться в Большом соборе монастыря с 14:00 31 августа до 10:00 2 сентября, где перед образом будут совершаться молебные пения с чтением акафиста. В сам день праздника будут совершены четыре Божественные литургии - в 00:00, в 06:30 и в 09:30 в Большом Донском соборе и в 09:30 - в храме Архангела Михаила.

"Как ожидается, литургию в 09:30 в Большом Донском соборе возглавит Святейший Патриарх Кирилл. По ее окончании будет совершен молебен у чудотворного образа", - говорится в сообщении.

Донская икона

Икона XIV века, предположительно, принадлежит кисти преподобного Феофана Грека. В летописях сказано, что образ был передан благоверному князю Димитрию Донскому перед Куликовской битвой "казацами" - "народом христианским воинского чина". С тех пор Донская икона Божией Матери почиталась как защитница Отечества. В 1591 году в память о "заступничестве Пресвятой Богородицы за град Москву" было начато строительство Малого собора, первого каменного сооружения будущего Донского монастыря. С этого времени стали традицией ежегодные крестные ходы из Московского Кремля в Донскую обитель, в них принимали участие члены царствующего Дома.

С 1919 года святыня хранится в Третьяковской галерее. После возрождения Донского монастыря была возобновлена и традиция принесения чудотворной иконы в стены обители для молитвенного поклонения, напомнили в Русской православной церкви.

Донская икона Божией Матери почитается в России 1 сентября. Этот день по благословению патриарха Кирилла также был объявлен главным праздником православного казачества.