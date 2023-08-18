В РПЦ заявили, что Киев хочет сделать Киево-Печерскую лавру "вертепом разбойников"

По словам главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, в этой ситуации нужно молиться, а также "побеждать внутри себя духовное несовершенство"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Украинские власти хотят сделать Киево-Печерскую лавру "вертепом разбойников", изгнав оттуда молитвенный дух и переоборудовав ее для своих целей. Об этом заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в ходе научно-деловой части форума "Армия-2023".

"Видя это беззаконие в отношении храмов, тем более нашей главной святыни - святыни всего, особенного русского православного мира, хочется вспомнить, что когда Христос пришел однажды в иерусалимский храм и увидел там настоящую торговлю вместо молитвы, тех, которые меняли деньги и продавали голубей и жертвенных животных, - он сделал бич и выгнал этих торговцев из храма, сказав: "Написано: Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников". Сегодня действительно мы видим в храмах православной церкви на Украине - они [власти] творят там вертеп разбойников", - сказал иерарх.

По его словам, в этой ситуации нужно молиться, а также "побеждать внутри себя духовное несовершенство". "И, конечно же, все наше общество должно меняться к лучшему. <...> Наши великие герои на передовой должны прийти с победой", - добавил глава синодального отдела.

Он также рассказал о том, что в 1986 году учился в Московской духовной семинарии в Сергиевом Посаде вместе с будущим митрополитом Павлом (Лебедем), нынешним наместником Киево-Печерской лавры. Тогда в учреждении произошел пожар, пять студентов из келии, в которой проживал Лебедь, погибли, а двоих удалось спасти. В их числе были будущий наместник лавры и еще один семинарист, который сейчас несет крест служения на Западной Украине, добавил представитель РПЦ.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.