Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Сахаровский центр

Министерство юстиции ранее провело внеплановую документальную проверку и выявило несколько нарушений в деятельности центра

МОСКВА, 18 августа./ТАСС/. Мосгорсуд принял решение о ликвидации "Сахаровского центра" (признан в РФ иноагентом), удовлетворив иск Минюста. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил исковые требования ГУ Минюста РФ по Москве о ликвидации удовлетворить в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Весной 2023 года Министерство юстиции провело внеплановую документальную проверку и выявило несколько нарушений в деятельности Сахаровского центра, а в июле обратилось в Мосгорсуд с требованием ликвидировать его. Министерство обвинило организацию в нарушениях, часть из которых касалась уставной деятельности. В частности, ведомство посчитало "нарушением территориальной сферы деятельности" действия Сахаровского центра, связанные с организацией конференций и выставок.