18 августа, 11:20,
обновлено 18 августа, 11:49

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Сахаровский центр

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Здание Сахаровского центра
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Министерство юстиции ранее провело внеплановую документальную проверку и выявило несколько нарушений в деятельности центра

МОСКВА, 18 августа./ТАСС/. Мосгорсуд принял решение о ликвидации "Сахаровского центра" (признан в РФ иноагентом), удовлетворив иск Минюста. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд постановил исковые требования ГУ Минюста РФ по Москве о ликвидации удовлетворить в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Весной 2023 года Министерство юстиции провело внеплановую документальную проверку и выявило несколько нарушений в деятельности Сахаровского центра, а в июле обратилось в Мосгорсуд с требованием ликвидировать его. Министерство обвинило организацию в нарушениях, часть из которых касалась уставной деятельности. В частности, ведомство посчитало "нарушением территориальной сферы деятельности" действия Сахаровского центра, связанные с организацией конференций и выставок. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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