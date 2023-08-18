Пленум Верховного суда в сентябре объявит о начале работы судов в новых регионах

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил, что по штатной численности в этих субъектах должны работать 1 115 судей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Верховный суд России в сентябре объявит дату начала работы судов на территории четырех новых регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, кадры которой продемонстрировал телеканал "Россия-24".

"На сентябрь планируется заседание Пленума Верховного суда РФ, на котором будет объявлено о дне начала работы судов", - сказал Лебедев.

Речь идет о Верховном суде ДНР, Арбитражном суде ДНР, 17 из 39 районных судов ДНР, Верховном суде ЛНР, Арбитражном суде ЛНР и 24 из 31 районного суда ЛНР.

"Кроме того, будет объявлено о дне начала работы судов Запорожской области - в Запорожском областном суде, в Запорожском арбитражном суде, в 3 из 5 районных судов Запорожской области и также в [областном] суде Херсонской области, Херсонском арбитражном суде, а также в 3 из 15 районных судов", - сообщил Лебедев.

"По штатной численности в этих субъектах должны работать 1 115 судей. На сегодня назначено 258 судей ближайшее заседание квалификационной коллегии судей состоится 23 августа, на котором будет рассмотрено еще 49 заявлений (кандидатов на должности судей)", - пояснил он.