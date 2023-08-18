В Великобритании более 100 тыс. детей оказались за чертой бедности

По данным благотворительной организации Buttle UK, этот показатель на 15% выше, чем в 2022 году

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Не менее 120 тыс. детей в Великобритании живут за чертой бедности и не могут удовлетворять свои базовые потребности. Об этом сообщила британская благотворительная организация Buttle UK.

По ее данным, из 200 тыс. детей, которым помогает эта организация, 60% живут в нищете. Этот показатель на 15% выше, чем в прошлом году. Среди подопечных семей Buttle UK 57% не могут удовлетворить потребность в еде, 58% не могут оплатить электричество, а у 63% нет основной мебели и бытовой техники.

Отмечается, что 64% детей, живущих за чертой бедности, сталкиваются с домашним насилием, а 55% из них остаются безнадзорными.

По словам генерального директора Buttle UK Джозефа Хоуса, отчет "демонстрирует катастрофические последствия пандемии коронавируса и кризиса стоимости жизни", из-за которых все больше детей попадают в условия нищеты.

Опрос проводился с 18 апреля по 9 мая среди 1,2 тыс. работников Buttle UK.