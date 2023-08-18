В КНДР установили мемориальную плиту в честь советского воина

Российские дипломаты выразили благодарность Народному комитету провинции Пхёнан-Пукто за "бережное отношение к памяти воинов-освободителей, а также за помощь в установке памятного камня"

СЕУЛ, 18 августа. /ТАСС/. В КНДР у братской могилы советских воинов в уезде Ыйджу в провинции Пхёнан-Пукто установлена мемориальная плита в честь старшины Василия Исупова. Об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"16 августа дипломаты посольства посетили братскую могилу советских воинов в живописном уезде Ыйджу, где накануне была установлена мемориальная плита, на которой увековечено имя одного из четырех похороненных там бойцов - старшины Василия Андреевича Исупова", - информировали в российской дипломатической миссии.

Посольство указало, что имя старшины удалось узнать благодаря архивным материалам Министерства обороны России. Российские дипломаты выразили благодарность Народному комитету провинции Пхёнан-Пукто за "бережное отношение к памяти воинов-освободителей, а также за помощь в установке памятного камня".

15 августа отмечалась годовщина освобождения Корейского полуострова, которая совпадает с капитуляцией Японии во Второй мировой войне. 15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами по случаю 78-й годовщины освобождения полуострова. Владимир Путин подчеркнул, что "в ту суровую военную пору были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР". Ким Чен Ын отметил, что горы и поля его страны "окрашены кровью, пролитой бойцами Красной армии, ожесточенно сражавшимися за освобождение Кореи вместе с Корейской народно-освободительной армией".