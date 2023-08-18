Тамбовские строители досрочно завершили капитальный ремонт здания МФЦ в ЛНР

МФЦ сможет оказывать порядка 150 услуг в день

ТАСС, 18 августа. Строители из Тамбовской области досрочно завершили капитальный ремонт здания многофункционального центра (МФЦ) в поселке городского типа Новоайдар Луганской Народной Республики (ЛНР). МФЦ сможет оказывать порядка 150 услуг в день, сообщили в пресс-службе облправительства.

"Тамбовские строители раньше намеченного срока завершили капитальный ремонт здания многофункционального центра в поселке городского типа Новоайдар Луганской Народной Республики. Новоайдарский МФЦ уже принял первых посетителей. <…> Принимать документы от населения будут в пяти окнах <...>. Каждое окно рассчитано на оказание 30 услуг в день", - говорится в сообщении.

Поясняется, что обновленный МФЦ сможет обслуживать весь Новоайдарский район - около 20 тыс. человек, а также близлежащие города Северодонецкой агломерации - Рубежное, Попасная, Кременная.

По словам главы Тамбовской области Максима Егорова, для жителей новых регионов особенно важна доступность и полномасштабная работа учреждений, предоставляющих услуги по принципу "одного окна". "Мы продолжаем помогать нашим соотечественникам налаживать мирную жизнь, создавая благоприятные условия на территории проживания, в социальных учреждениях. Люди чувствуют поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Впереди много работы, и мы справимся", - цитирует его пресс-служба.

С июля 2022 года Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР. Ранее тамбовские строители закончили ремонт кровли здания новоайдарской школы-шестилетки. К началу учебного года будет завершен ремонт пищеблоков в селах Муратово, Бахмутовка и Райгородка. Завершен ремонт в здании управления труда и социальной защиты населения. В июне тамбовские строители капитально отремонтировали общежитие, которое используют как пункт временного размещения вынужденных переселенцев.