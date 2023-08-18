Суд оштрафовал The Insider на 400 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Министерство юстиции 23 июля включило издание в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал интернет-издание The Insider (признан в РФ иноагентом) на 400 тыс. рублей из-за отсутствия на его сайте маркировки иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Издание The Insider признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Главный редактор издания Роман Доброхотов ранее перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, в связи с чем в отношении него возбуждено дело и вынесено постановление о заочном аресте.

Министерство юстиции РФ 23 июля включило издание в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Ранее сообщалось, что Доброхотов проходит свидетелем по возбужденному в отношении неустановленных лиц делу о клевете из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе Boeing МН-17.