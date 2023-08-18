Львова-Белова: образовательный процесс для эвакуированных из новых регионов детей налажен

Уполномоченный при президенте по правам ребенка сообщила, что часть детей будет учиться дистанционно

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Образовательный процесс для детей, которые были эвакуированы из новых регионов, а также из приграничных районов Белгородской области, полностью налажен, часть детей будет учиться дистанционно. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"В настоящий момент [для детей, эвакуированных из новых регионов и приграничных районов Белгородской области] образовательный процесс полностью налажен. Все дети будут посещать школу в зависимости от безопасности этих детей. Если мы берем Донецк, то дети будут учиться дистанционно. В Запорожской области - частично, в Белгородской области - частично", - сказала Львова-Белова журналистам после встречи с участниками форума "Машук".

Она подчеркнула, что главное в этом процессе - безопасность. "Мы исходим из принципов безопасности детей. Там, где это возможно, где нет никакой угрозы жизни здоровью, [учебный] процесс будет полностью обеспечен. Дети будут обеспечены всем необходимым. В настоящее время для тех семей, которые приехали в Россию, идет активная работа благотворительных фондов, которые обеспечивают детей всех необходимым, каждый конкретный регион выделяет дополнительное финансирование и отдельно помогает в подготовке к школе детей из таких семей", - добавила омбудсмен.