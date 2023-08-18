Около 1,5 тыс. аварийных бригад дежурят в Москве из-за ожидающейся непогоды

Москвичей призвали соблюдать правила безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, сегодня после 15:00 в столице ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад", - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.

"Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой", - добавил он.

Кроме того, в Москве принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, отметил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погоды быть внимательнее, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По его словам, водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.