Фонд помощи осужденным и их семьям оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Штраф составил 350 тыс. рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям (признан в РФ иноагентом) на 350 тыс. рублей, а его главу Ольгу Романову (признана в РФ иноагентом) на 100 тыс. рублей из-за отсутствия на сайте организации маркировки иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям и его директор Ольга Романова признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 350 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно", - сказала собеседница агентства.

Ранее Минюст включил фонд в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Согласно уставу фонда, его деятельность направлена на поддержку оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей осужденных, содействие в получении юридической, психологической и социальной помощи, а также защиту прав осужденных и их семей. Директор фонда - основатель правозащитной организации "Русь сидящая" Романова.