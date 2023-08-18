Наземный транспорт Москвы будет останавливаться у станций МЦД-3 чаще

В том числе речь идет о станциях Петровско-Разумовское, Марк, Перово, Авиамоторная и Грачевская

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московские автобусы и электробусы, которые курсируют у 10 станций МЦД-3, после запуска диаметра будут ходить чаще. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"К запуску МЦД-3 мы уменьшаем интервалы на маршрутах наземного городского транспорта у станций нового диаметра. Как сообщил [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, интервалы сократятся в среднем на 10% у 35 маршрутов, которые проходят около 10 станций МЦД-3. На этих маршрутах совершается более 4 млн поездок в месяц", - значится в публикации.

В том числе речь идет о станциях Петровско-Разумовское, Марк, Перово, Авиамоторная и Грачевская.

17 августа президент РФ Владимир Путин дал команду на запуск движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3). В церемонии, прошедшей по видеосвязи из "Манежа", приняли также участие столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Это третья линия Московских центральных диаметров. Она связала Зеленоград с Раменским, общая протяженность маршрута - 85 км. Всего на линии расположено 38 станций, на 14 из них - пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. МЦД-3 работает с 05:30 до 01:00, в часы пик поезда должны курсировать каждые пять-шесть минут.