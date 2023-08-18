Сотрудники аппарата омбудсмена в ближайшее время отправятся в Сирию за российскими детьми

Возвращения в Россию ожидают около 200 детей

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в ближайшее время поедут в Сирию за российскими детьми, на которых готовы документы для возвращения их на Родину. Об этом сообщила журналистам после встречи с участниками форума "Машук" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мы ведем переговоры, в ближайшее время сотрудники моего аппарата отправятся за детьми", - сказала она, отвечая на вопрос о возвращения из Сирии около 200 российских детей, чьи документы были на стадии подготовки.

Львова-Белова отметила, что этому процессу мешают некоторые обстоятельства. "Есть ряд сложностей, которые связаны с моим ордером на арест, потому что непросто сейчас пересечь границу. Есть свои ограничения", - добавила омбудсмен.

Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Львовой-Беловой. В документе утверждается, что она возможно имеет отношение к "военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".