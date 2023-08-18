В Новой Москве построят канализационно-насосную станцию "Прокшино"

Для строительных работ заявителю предоставят земельные участки общей площадью 2,23 га

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Канализационно-насосная станция "Прокшино" появится в Новой Москве. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект появится в Новомосковском административном округе на территории поселений Мосрентген, Сосенского и Московский.

"Для строительных работ заявителю предоставят земельные участки общей площадью 2,23 га", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Она отметила, что в составе первой очереди объекта планируется построить собственно здание канализационно-насосной станции, а также регулирующий резервуар и напорные трубопроводы. Строительство канализационно-насосной станции и сопутствующей инфраструктуры будет проведено в рамках обновления городских инженерных систем.

"Как неоднократно отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в городе проводится планомерная работа по обновлению и модернизации имеющейся инфраструктуры, в том числе инженерных сетей и коммуникаций, а также строительству новых объектов. Эта работа должна положительно сказаться как на жизни горожан, так и на функционировании промышленных предприятий, расположенных в различных районах города", - резюмировала глава Москомстройинвеста.