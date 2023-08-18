Трое детей, пострадавших при взрыве в Дагестане, остаются в тяжелом состоянии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что местные жители помогают пострадавшим

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Трое детей, которые пострадали при взрыве в пригороде Махачкалы, находятся в федеральных клиниках в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"У нас в настоящий момент все на контроле, мы в постоянной связке с местной уполномоченной. Трое детей у нас в федеральных клиниках в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая помощь", - сказала Львова-Белова, отвечая на вопрос ТАСС о состоянии пострадавших детей после встречи с участниками форума "Машук".

Она отметила, что активно помогают местные жители. "Сразу с первых дней местные жители стали активно сдавать кровь, в этом нет потребности. Открыли сбор помощи финансовой пострадавшим. Мы знаем, что, например, один случай, это папа в реанимации, а двое детей погибли там, на месте, конечно, в такой ситуации жизненно необходимо, чтобы люди консолидировались и помогали", - рассказала омбудсмен.