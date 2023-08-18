Фонд "Своих не бросаем" закупил 2,5 тыс. инвалидных колясок для раненных в ходе СВО

Президент фонда Дмитрий Воробьев сообщил, что в целом в стране с медициной и протезированием для раненых дела обстоят хорошо

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Фонд помощи ветеранам и инвалидам боевых действий "Своих не бросаем", оказывающий поддержку участникам специальной военной операции (СВО) на Украине, закупил 2,5 тыс. инвалидных колясок. Об этом ТАСС в ходе проходящего в Минске II Международного антифашистского конгресса сообщил президент фонда Дмитрий Воробьев.

"Мы как фонд помогаем медоборудованием, инвалидными колясками. Только за прошлый год 2 500 колясок ребятам купили, передали, это адресная помощь", - сказал Воробьев.

Он отметил, что в целом в стране с медициной и протезированием для раненых дела обстоят хорошо. "Главное военно-медицинское управление [Минобороны РФ] сделало все, чтобы этот процесс был налажен", - сказал он. "А вот с новыми территориями проблемы сегодня есть. Есть много больниц - Горловка, Макеевка, Донецк, Луганск, другие города. Если по медицине там сегодня все более-менее хорошо, то с восстановлением [после ранений] есть сложности, мы их потихоньку решаем с местными министерствами здравоохранения. В конце месяца едем туда, везем литературу, чтобы ребятам в палатах было чем заняться. Привозим туда гуманитарную помощь. Все, что необходимо", - рассказал президент фонда.

"У нас порядка 30 психологов в фонде работают, и наши психологи занимаются ребятами с редкими случаями заболеваний, получившими контузии. Получается помогать этим ребятам, возвращаем их в жизнь, социализируем", - сообщил Воробьев.

Он отметил, что одним из направлений работы фонда является помощь родственникам погибших военнослужащих. "Вдов и детей погибших привозим на курорты Северного Кавказа на реабилитацию. Там работают с ними психологи, врачи, дети купаются на море, восстанавливаются. Все бесплатно - размещаем в гостиницах с четырехразовым питанием, возим в дельфинарии, зоопарки. Уже где-то 800 детей так возили. <...> Чтобы они хотя бы вздохнули, там им поправили здоровье, психику. <...> Особенно детей из разбитых городов - одеваем там полностью. Эту работу мы ведем вместе с "Единой Россией", с [заместителем председателя партии, главой попечительского совета фонда] Анной Юрьевной Кузнецовой, это ее изначально инициатива была", - рассказал Воробьев.

Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" был образован в 2022 году и с тех пор оказывает поддержку военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, а также российским госпиталям.