В Перми приостановили проект создания парка развлечений "Союзмультфильма"

Министр культуры региона Алла Платонова отметила, что проект требует больших инвестиций

ПЕРМЬ, 18 августа. /ТАСС/. Проект создания в Перми парка развлечений "Союзмультфильма" "поставлен на паузу". Об этом ТАСС сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова в кулуарах Всероссийского форума "Лидеры креативных индустрий", который проходит в столице региона.

"Пока мы этот проект [строительства "Союзмультпарка"] поставили на паузу, потому что слишком большие инвестиции требуются", - сообщила Платонова, не уточнив сумму необходимых вложений.

Ранее планировалось, что парк развлечений "Союзмультфильма" откроется в Перми к 300-летию города.

Первый "Союзмультпарк" площадью более 2 тыс. кв. м был открыт в Москве в феврале 2021 года. Он располагается в одном из павильонов на ВДНХ. На большей его части расположены интерактивные аттракционы. В их основе - технологии виртуальной и дополненной реальности, 3D-анимация, системы генеративной графики и другое. Современные технологии позволяют посетителям оказаться внутри известных мультфильмов, взаимодействовать с анимационными героями. В декабре 2021 года "Союзмультпарк" с интеграцией тематики национального фольклора также появился в Казани.

О форуме

Всероссийский форум "Лидеры креативных индустрий" проходит в Перми в рамках празднования 300-летия города с 18 по 19 августа. В мероприятии принимают участие гендиректор телевизионного творческого объединения "АМИК" Александр Масляков-младший, депутат Госдумы РФ и продюсер Сангаджи Тарбаев и другие ведущие специалисты креативной индустрии. Мероприятие стало площадкой для неформального диалога между представителями власти, топ-менеджерами, инвесторами и креативными предпринимателями.

Деловая программа форума разделена на три трека: Mainstage, "Россия креативная" и "Пермь-300+". В направлении Mainstage проходят выступления основных спикеров: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Александра Маслякова-младшего, Сангаджи Тарбаева. "Россия креативная" посвящена федеральным и региональным креативным кейсам. А на треке "Пермь-300+" обсуждается наследие юбилея, влияние мероприятий 300-летия на креативную индустрию и будущее проекта. Также в рамках форума 19 августа состоится Летний кубок КВН.

Организатором форума выступает АНО "Агентство новых технологий" при поддержке правительства Пермского края.