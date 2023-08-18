В Британии решили нарушить правила продажи алкоголя в барах из-за женского ЧМ по футболу

По словам министра жилищного строительства, регионального развития межправительственных отношений Майкла Гоува, он просит позволить барам продавать алкогольные напитки в 10:00 - за час до матча с испанской сборной

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Британские власти потребовали от английских муниципалитетов разрешить на час раньше продажу алкоголя в пивных заведениях в связи с первым выходом сборной Англии в финал чемпионата мира среди женщин. Об этом сообщила газета Financial Times.

По словам министра жилищного строительства, регионального развития межправительственных отношений Майкла Гоува, из-за разницы во времени он "попросил органы местного самоуправления сделать все возможное, чтобы позволить барам открыться раньше в воскресенье, чтобы люди могли собраться вместе" и поднять настроение перед началом матча. В письменном обращении к 318 английским муниципалитетам Гоув призвал позволить барам продавать алкогольные напитки в 10:00 - за час до матча с испанской сборной. Сейчас в соответствии с законодательством торговля алкоголя в пивных заведениях разрешена с 11:00.

Подобные послабления действовали в 2021 году во время финальной игры чемпионата Европы между мужскими сборными Англии и Италии, а также во время празднования 70-летнего юбилея правления Елизаветы II (1926-2022) в июне 2022 года.

По оценкам торговой организации UK Hospitality, чемпионат мира - 2023 поспособствует увеличению прибыли в сфере услуг на £41 млн (более $52 млн). Исполнительный директор сети пивных баров City Pub Group Клайв Уотсон считает, что главное не то, сколько пинт (568 мл) выпьют до и во время игры англичане. "Речь идет о том, чтобы объединить людей", - полагает он.

Сборная Англии со счетом 3:1 победила команду Австралии в полуфинальном матче чемпионата мира на Олимпийском стадионе в Сиднее и сыграет за золото с испанками. В 2023 году чемпионат мира среди женщин проводится в девятый раз, соревнования проходят с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.