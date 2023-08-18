Львова-Белова посоветовала пройти базовый курс перед школой детям, не знающим русский язык

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка считает, что им могут помочь в том числе отдельные языковые школы при семейных центрах

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Детям, которые не знают русский язык, нужно помочь адаптироваться перед школой. Они могут пройти базовый языковой курс, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил внести в законодательство изменения, которые запрещают принимать в школы детей, не знающих русский язык. Он также предложил обучать детей из семей мигрантов русскому в специальных центрах.

"Я не была бы так категорична. Знаю, что у нас есть ряд регионов, где количество детей из иностранных государств, [стран] ближнего зарубежья превышает количество наших российских детей. И возникают сложности, которые связаны с образовательным процессом. Здесь самое главное - это помочь адаптироваться этим детям", - сказала Львова-Белова журналистам после встречи с участниками форума "Машук", отвечая на вопрос о поддержке инициативы Фадеева.

Омбудсмен полагает, что такие дети могут пройти базовый языковой курс. "[Нужно] дать возможность какого-то базового языкового курса до того, как они начнут учиться в общих классах. И здесь можно использовать разные формы: это могут быть отдельные языковые школы при центрах семейных, там, где они получают базовые знания, но при этом интегрируются в школьный процесс, чтобы они не были изолированы от общества. Здесь опять-таки вопрос регулировки количества [детей] в каждом конкретном классе, чтобы оно не влияло на общий уровень образования", - добавила Львова-Белова.