Реконструкцию газопроводов низкого и среднего давления начали на севере Москвы

Все работы планируется провести без отключения подачи газа потребителям

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты приступили к реконструкции устаревших газопроводов в Северном административном округе Москвы. От улицы Костякова до Дмитровского шоссе они восстановят стальные трубы, проложенные еще в прошлом столетии, сообщили в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Реконструируемый участок протяженностью более полутора километров проходит рядом с технической зоной метрополитена. Из-за того, что работы по обновлению газопровода идут в условиях плотной городской застройки, специалисты на одной трети газопровода применят метод санации: в этом случае участок трубы приводят в порядок без выкапывания траншеи", - сообщили в пресс-службе.

Такая технология позволяет избежать повреждений, даже если под землей проложена обширная сеть коммуникаций. Остальные участки реконструируют методом открытой прокладки и закрытого перехода, применяя горизонтальное шнековое бурение. Специалисты готовят два котлована, затем через один из них с помощью тягового агрегата во второй будут подавать необходимое оборудование и новый стальной газопровод.

"Все работы планируется провести без отключения подачи газа потребителям. Для удобства эксплуатации обновленные инженерные сети оборудуют крановым узлом с автоматизированной системой дистанционного управления. С его помощью из центральной диспетчерской АО "Мосгаз" в случае необходимости можно будет перекрыть газопровод до прибытия аварийной бригады", - заверили в пресс-службе.

Реконструкцию газопроводов низкого и среднего давления в Тимирязевском районе столицы планируется завершить к концу года.