Минздрав отменил регистрацию препарата против рака "Мабтера" в одной из дозировок

Решение приняли на основании подачи уполномоченным юридическим лицом АО "Рош-Москва" заявления об отмене регистрации препарата

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России отменило регистрацию противоопухолевого препарата "Мабтера" швейцарской компании Roche в виде раствора для подкожного введения в дозировке 1 600 мг. Это следует из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

"Министерством здравоохранения РФ <…> принято решение об отзыве (отмене) регистрационного удостоверения лекарственного препарата и исключении лекарственного препарата из единого реестра <…> "Мабтера" (торговое название лекарственного препарата), ритуксимаб (международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата), раствор для подкожного введения, 1 600 мг (лекарственная форма, дозировка)", - говорится в решении за подписью замглавы Минздрава России Сергея Глаголева.

Согласно документу, решение приняли на основании подачи уполномоченным юридическим лицом АО "Рош-Москва" заявления об отмене регистрации препарата.

Вместе с тем, в ГРЛС есть информация о препаратах "Мабтера" в виде раствора для подкожного введения в дозировке 1 400 мг и концентрата для приготовления раствора для инфузий в двух дозировках.