Россияне оформили через госуслуги почти 50 млн цифровых полисов ОМС

Это количество пользователей является половиной от общего числа всех зарегистрированных на портале

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Около 50 млн цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) было получено россиянами через портал "Госуслуги" с начала года. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

"Почти 50 млн цифровых полисов обязательного медицинского страхования получили граждане на госуслугах с начала года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это количество пользователей является половиной от общего числа всех зарегистрированных на портале. Всего регистрацию прошли более 100 млн человек.

Согласно приведенным министерством данным, жители новых регионов России тоже могут получить цифровой полис на портале. Всего, по данным министерства, электронный документ уже есть более чем у 1 млн жителей новых регионов.

На госуслугах можно подать заявление и оформить электронный вариант полиса. Для того чтобы данные бумажного полиса подгрузились на портал автоматически, нужно дать согласие на получение данных из фонда ОМС в личном кабинете госуслуг.