ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 77%

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 7 по 13 августа, снизился за последнюю неделю на 0,6 п.п. и составляет 76,7%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные в пятницу.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 76,7% участников опроса (минус 0,6 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента уменьшился на 1,4 п.п. и составляет 72,6%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,4% опрошенных (плюс 0,2 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50,7% респондентов (минус 1,2 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,1% опрошенных (минус 0,9 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,7% (плюс 0,6 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,3% (плюс 1,9 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,1% (минус 0,3 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,5% (плюс 0,8 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 37,7% (плюс 0,1 п.п.), КПРФ - 10,2% (плюс 0,3 п.п.), ЛДПР - 9% (минус 0,3 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 5% (плюс 0,1 п.п.), "Новых людей" - 4,5% (минус 0,1 п.п.).