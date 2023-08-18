В Тюменской области открылся первый центр цифрового образования детей "IT-куб"

В регионе планируют открыть еще два таких центра к началу учебного года

ТЮМЕНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Первый из трех центров цифрового образования детей "IT-куб" на базе общеобразовательной школы № 65 открылся в Тюменской области по национальному проекту "Образование", передает корреспондент ТАСС с открытия. Еще два таких центра откроются в регионе к началу учебного года.

"Еще два планируются [к открытию] в районе 1 сентября. Прежде всего, это, конечно, позволит школьникам региона получить доступ, во-первых, к очень современным видам оборудования, с помощью которого они смогут также получить какие-то знания и умения работы <…> с этим оборудованием и, соответственно, с целым комплексом программного обеспечения, которое призвано сделать из них высококачественных специалистов, но и работу найти. Самая главная цель - это сделать качественного специалиста с большими карьерными перспективами", - пояснил директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Сергей Кожевников в беседе с корреспондентом ТАСС.

Центры цифрового образования детей "IT-куб" откроются на базе школ № 65 и № 88 города Тюмени и в школе имени Декабристов города Ялуторовска.

Во время Первого всероссийского съезда руководителей центров цифрового образования детей "IT-куб" директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец подчеркнула, что "IT-кубы" станут частью технологической экосистемы региона, в которую входят "Кванториумы", "Точки роста", "Науколабы", "IT-лабы", профильное обучение и инженерная подготовка. В центрах будет использоваться сетевая модель взаимодействия, по которой в работе "IT-куба" смогут принимать участие ученики из других школ.

Директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Сергей Кожевников также отметил, что обучение в "IT-кубах" позволит школьникам начать базовую трудовую деятельность и зарекомендовать себя в технологических компаниях региона со школьной скамьи.

Центры "IT-куб" создаются по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Их деятельность направлена на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании - лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет. К 2022 году в России открыто 197 центров "IT-куб".