В Екатеринбурге извлекли 50-летнюю капсулу времени

Новую капсулу времени планируют заложить в исторический день рождения Екатеринбурга 18 ноября, в ее наполнении будут принимать участие жители города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Капсулу времени, заложенную жителями Екатеринбурга 50 лет назад, подняли в Историческом сквере в рамках празднования 300-летия города. В частности, в ней находятся газеты и фильмы того времени, содержимое передадут историкам для изучения, сообщает корреспондент ТАСС.

"Мы будем извлекать капсулу времени, которая была заложена на этом месте, где когда-то был основан первый завод в 1723 году. В 1973 году наши предшественники заложили послание потомкам. Нам всем очень интересно узнать, что же хранится в этой капсуле, посмотреть портрет жителя Свердловска 1973 года, с какими мыслями он обращался к следующим поколениям", - сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов на торжественной церемонии извлечения капсулы.

Мэр отметил, что сегодня на церемонии извлечения присутствуют многие, кто в детстве видел закладку капсулы. Все материалы, которые достанут из нее после ее вскрытия, передадут для изучения в Музей истории Екатеринбурга. Новую капсулу времени планируют заложить в исторический день рождения Екатеринбурга 18 ноября 2023 года, в ее наполнении будут принимать участие жители города.

Капсулу времени заложили в 1973 году в день 250-летия города. В нее местные жители положили свердловские газеты, книги, фильмы своего времени, генеральный план развития города, а также послания к 300-летнему юбилею.

О других подарках

Помимо извлечения исторического артефакта, к 300-летнему юбилею Екатеринбурга было организовано множество мероприятий, реализованы крупные инфраструктурные проекты. Так, были построены Дворец водных видов спорта, центр художественной и эстетической гимнастики, тренировочное поле для регби с легкоатлетическими дорожками, многофункциональный комплекс "Дворец дзюдо".

Отдельное внимание уделили и повышению качества жизни людей в Екатеринбурге. Для этого к 300-летию города были открыты туристско-информационный центр "Европа-Азия", новый большой выставочный зал музея ИЗО, единственный в Уральском федеральном округе летний театр в центральном парке культуры и отдыха (парке Маяковского) и Музей карикатуры. Еще одним из важных подарков для горожан стало возведение стелы "Город трудовой доблести" высотой 42 метра, место для которой выбрали сами жители - в границах улиц Царской - Николая Никонова - Испанских рабочих.

Активное строительство социально значимых учреждений также велось в новом Академическом районе, где появились отделение музыкальной школы, за реализацией проекта которой следил народный артист России Игорь Бутман, детский сад №8, школа №1 и академия тенниса "Гринвич". Сейчас к новому району проводят трамвайную линию, которая соединит его с центром города.

О праздновании

В этом году Екатеринбург отмечает 300-летие, основные мероприятия проходят с 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек. Глава города Алексей Орлов сообщал, что на праздновании 300-летия города выступят Леонид Агутин, Пелагея, Клава Кока и Niletto. Среди артистов будут и группа Reflex, балет Аллы Духовой Todes, группа "Банд’эрос", в числе хедлайнеров заявлена певица Валерия.