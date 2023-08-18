Пилотные регионы для проведения ярмарок креативных индустрий отберут в сентябре

Президент России Владимир Путин дал поручение о проведении в регионах ярмарок продукции креативных индустрий губернаторам и главам субъектов совместно с АСИ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Первые 15 регионов для проведения ярмарок продукции креативных индустрий будут отобраны в сентябре на открытом конкурсе. Об этом ТАСС сообщил операционный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Георгий Белозеров.

Президент России Владимир Путин по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России" дал поручение о проведении в регионах ярмарок продукции креативных индустрий губернаторам и главам субъектов совместно с АСИ.

"АСИ предложит регионам методическое сопровождение организации и проведения ярмарок креативных индустрий. Первые 15 заинтересованных регионов будут отобраны в сентябре на открытом конкурсе. Ярмарки в этих пилотных регионах проведут уже до конца года", - сказал Белозеров.

Он отметил, что участниками ярмарок станут локальные креативные производители и предприниматели, а также отечественные бренды. Основная задача - стимулировать спрос и популяризировать российские бренды и креативные индустрии как среди массового потребителя, так и в среде бизнес-сообщества.

По его словам, тестовая ярмарка брендов и креативных индустрий АСИ прошла в Новосибирске на форуме "Архипелаг-2023". На площадке собрались более 70 представителей креативных индустрий Сибирского федерального округа.

В этом году проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" проходил с 28 июля в Новосибирске и Новосибирской области. Его участники работали над задачами развития в области беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. Организаторами интенсива выступают Платформа НТИ, правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет-2035.