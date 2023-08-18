Урбанисты с мировой известностью поделятся опытом в рамках Московского урбанфорума

Эксперты обсудят мировые тенденции в сфере развития территорий, благоустройства, модернизации инфраструктуры и разработки инновационных проектов для создания комфортной городской среды

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты в сфере градостроительства из более чем десятка стран станут участниками деловой программы Московского урбанистического форума (МУФ-2023) "Москва 2030. Город, устремленный в будущее". Среди них - известные спикеры из Китая, ЮАР, ОАЭ, Индии, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"24-25 августа в "Зарядье" состоится главное событие Московского урбанистического форума - его деловая программа. Она соберет лучших профессионалов в сфере градостроительства из разных стран - Китая, Бразилии, Турции, Египта, Армении, ОАЭ, Сербии, Индии, Катара, Малайзии, Сингапура, Кубы, Колумбии, Замбии и ЮАР", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что эксперты обсудят мировые тенденции в сфере развития территорий, благоустройства, модернизации инфраструктуры и разработки инновационных проектов для создания комфортной городской среды. Всего за два дня деловой программы пройдут более 40 мероприятий. В ходе сессий иностранные спикеры поделятся своим опытом в управлении масштабными городскими проектами.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в первый день форума выступит всемирно известный дизайнер и архитектор Бахараш Багериан с презентацией проекта Nexgen Sustainable City - первого в мире климатически позитивного города, расположенного в Египте. "Затем эксперт примет участие в дискуссии "Климат-контроль. Адаптация городов к климатическим изменениям". Вместе с другими участниками специалист порассуждает, нужны ли современному мегаполису улицы с климат-контролем, и каким должен быть климатический план города", - цитирует пресс-служба Левкина.

По его словам, в работе форума примет участие урбанист, основатель организации 8 80 Cities и автор инициативы Cities for Everyone Гил Пеньялоса. "Он расскажет о своем опыте создания комфортной городской среды в ходе экспертной дискуссии "Город-дом. Формула московского благоустройства", которая пройдет 24 августа в зале "Москва". Также эксперт станет участником сессии "Город как сверхидея. Какие урбанистические теории определяют будущее города", где представит конкретные инструменты для работы с городской средой и расскажет о том, какой путь проходят его проекты от идеи до реализации", - сообщил Левкин.

Еще одной звездой форума станет пионер "зеленой архитектуры" из Малайзии Кен Еанг. "Один из самых известных его проектов - это здание Национальной библиотеки Сингапура с двумя садами на крыше. Эксперт расскажет о своей концепции экологичного подхода к строительству. Интервью со звездным гостем проведет известный шоумен и телеведущий Дмитрий Дибров. Благодаря этой беседе все участники встречи смогут заглянуть в будущее и узнать, какой будет "зеленая" архитектура уже через 10 лет", - резюмировал глава департамента.

О форуме

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.