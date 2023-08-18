В Подмосковье расширят перечень услуг по уходу за пожилыми и инвалидами по новому проекту

Пилотный проект подразумевает более углубленный уход со стороны социальных работников

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Московской области расширят перечень услуг по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Пилотный проект запустят в ряде городских округов региона в сентябре, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

"Новый проект долговременного ухода за пожилыми и инвалидами будет запущен в регионе уже в сентябре. Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход, и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому. Семьи смогут оказывать помощь близким самостоятельно, а если родственников нет, мы закрепим помощника", - привели в пресс-службе слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

В министерстве уточнили, что пилотный проект подразумевает более углубленный уход со стороны социальных работников. Сейчас они приходят на дом и приносят пищу, помогают с уборкой, а с сентября также будут предоставляться в большем объеме уходовые услуги, к примеру: провести гигиенические процедуры, выполнить назначения врача, покормить, вывести на прогулку на инвалидной коляске, проследить за состоянием здоровья и прочее.

Пилотными территориями для реализации проекта станут городские округа Воскресенск, Долгопрудный, Егорьевск, Лобня, Мытищи и Орехово-Зуево. Будут подготовлены около 500 помощников по уходу, которые пройдут обучение по профессиональной программе. "Также на базе учреждений социального обслуживания будут работать пункты проката технических средств реабилитации (ТСР), где жители, нуждающиеся в дополнительном уходе, смогут взять во временное пользование ТСР. Для работы пунктов проката будут закуплены специализированные средства реабилитации", - добавили в пресс-службе.