Слуцкий выступил за резкое поднятие стипендий для технических специальностей

Председатель ЛДПР отметил, что партия ведет активную работу по борьбе с утечкой мозгов из России

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за резкое поднятие стипендий студентам вузов, обучающимся по техническим специальностям. Об этом он заявил во время выступления на молодежном форуме "Территория смыслов".

"Мы вообще за то, чтобы для технических специальностей поднять резко стипендии. Нам сегодня нужны высококвалифицированные инженеры", - заявил Слуцкий.

Он также добавил, что ЛДПР ведет активную работу по борьбе с утечкой мозгов из РФ. "ЛДПР создала сеть интегрирующих центров по стране, которые сейчас удерживают выпускников физтеха из ведущих университетов, физиков, математиков, находим им рабочие места. Мы прекратим утечку мозгов. Сейчас надо, чтобы талантливая молодежь оставалась в стране", - заключил политик.

В мае 2023 года ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект об установлении стипендии не ниже установленного минимального размера оплаты труда студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся очно.