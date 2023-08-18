Кабмин утвердил выходные 2024 года

Новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство России определило график переноса выходных дней в 2024 году. Новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января, майские - с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Как сообщается в Telegram-канале кабмина, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

В 2024 году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, они будут перенесены на 10 мая и 31 декабря соответственно. Кроме того, нерабочие дни перенесены: с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Инициатива о выходном дне 31 декабря

В 2020 году в Госдуму был внесен законопроект об отнесении к нерабочим праздничным дням 31 декабря вместо 8 января, начиная с 2024 года.

В январе этого года правительство РФ не поддержало указанную инициативу. Как следовало из отзыва кабмина, решение о переносе выходных в каждом конкретном случае принимается индивидуально с учетом сложившихся обстоятельств, условий и оценки целесообразности порядка использования нерабочих дней.