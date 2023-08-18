МВД России ограничило НЦБ Интерпола в оперативно-разыскной деятельности

Ведомство оставило подразделению только работу с запросами, наведением справок и отождествление личности

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. МВД России ограничило полномочия Интерпола в России в оперативно-разыскной деятельности, оставив подразделению только работу с запросами, наведением справок и отождествление личности. Об этом говорится в перечне органов внутренних дел, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, утвержденном приказом главы МВД.

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств, среди которых Международная организация уголовной полиции, Интерпол, Генеральный секретариат Интерпола, могут проводить по запросам международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств следующие оперативно-разыскные мероприятия - опрос, наведение справок, отождествление личности.

Ранее Национальное центральное бюро Интерпола участвовало в международном розыске обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, оказывало консультативно-методическую помощь правоохранительным и иным государственным органам РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью по линии Интерпола и Европола, осуществляло в пределах своей компетенции мероприятия по защите государственной тайны и конфиденциальной информации, а также выполняло ряд других функций.