В стройкаталоге Москвы представлено более 1,3 тыс. единиц отечественной техники

В частности, в каталоге можно найти более 130 соответствующих позиций для устройства вентиляционных систем в жилом доме

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Информация о полном перечне отечественного инженерного оборудования по всем внутренним инженерным системам для строительства жилых объектов доступна столичным проектировщикам и заказчикам. Сведения о более 1,3 тыс. единиц отечественного инженерного оборудования и материалов, используемых при устройстве инженерных систем, опубликованы на официальном ресурсе стройкомплекса - Московском территориальном строительном каталоге (МТСК), сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Каталог содержит более 250 единиц оборудования и 1,1 тыс. единиц строительных материалов внутренних инженерных систем: отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, слаботочных систем. К примеру, только для устройства вентиляционных систем в жилом доме здесь можно найти более 130 соответствующих позиций, для системы отопления - свыше 150 единиц, для систем пожарной сигнализации и пожаротушения представлены более 220 единиц продукции", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он отметил, что размещенная в строительном каталоге продукция соответствует современным стандартам качества и используется в том числе на объектах программы реновации, к примеру, в новостройках на Открытом шоссе в Восточном административном округе и улице Петра Алексеева в Западном административном округе.

Так, в МТСК содержится информация о более 5,3 тыс. единиц продукции строительного назначения и 1,9 тыс. организациях-производителях строительной продукции, заключили в департаменте.