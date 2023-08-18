Воронежская область планирует отремонтировать в подшефном районе ЛНР дорогу и больницу

Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что работы намерены завершить до конца 2023 года

ТАСС, 18 августа. Воронежская область до конца 2023 года отремонтирует дорогу, больницу, а также обеспечит всей необходимой мебелью и техникой МФЦ в Белокуракинском районе ЛНР, над которым регион взял шефство. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Подписал соглашение с новым подшефным Воронежской области районом Луганской Народной Республики - Белокуракинским. <...> На первом этапе помощи Белокуракинскому району займемся ремонтом одной из главных дорог в райцентре, ремонтом районной больницы и поставкой оборудования, техники и мебели в местный МФЦ", - написал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, эти работы планируется завершить до конца текущего года. По словам губернатора, в Белокуракинском районе ЛНР множество проблем в социальной и других сферах после долгих лет власти киевского режима. "У людей большие проблемы с дорогами, водой, школами, медициной, другими бытовыми вопросами. Поэтому бросить в беде наших соотечественников мы просто не имеем права", - добавил Гусев.

В июне 2022 года Воронежская область подписала соглашения о сотрудничестве с Марковским, Меловским и Новопсковским муниципалитетами ЛНР. Регион в прошлом году помогал им восстановить 33 социальных объекта, в том числе школы, детсады, больницы, а также 18 объектов коммунальной инфраструктуры. Первый транш на восстановительные работы составил 500 млн рублей. По данным Гусева, до конца 2023 года в подшефных районах отремонтируют почти 60 км дорог.