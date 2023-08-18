В Петербурге стартовала творческая "Университетская смена" для детей из Донбасса

Школьников ждут мастер-классы по керамике, художественной обработке металла, станковой и книжной графике, живописи и китайскому плетению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Творческая "Университетская смена" для школьников из Донбасса началась в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица. Детей ждут 10 дней занятий с преподавателями и экскурсии по городу, сообщили в пресс-службе комитета по науке и высшей школе Петербурга.

"В Академии Штиглица стартует творческая "Университетская смена" для школьников из Донбасса. С 18 по 27 августа 50 участников ждет увлекательное погружение в мир творчества с профориентационными занятиями в мастерских академии", - говорится в сообщении.

Смена под названием "Творческое лето в Санкт-Петербурге" - это 10 дней арт-разминок и мастер-классов с преподавателями по керамике, художественной обработке металла, станковой и книжной графике, живописи, китайскому плетению и многому другому. Также дети посетят экскурсию, где они познакомятся с историей России, основными достопримечательностями города: Летним садом, Петропавловской крепостью, Этнографическим музеем, Государственным Эрмитажем, Музеем метрополитена.

"Университетские смены" стартовали в 2022 году для детей из Донецкой и Луганской народных республик, городов Херсона и Мелитополя. Каждая смена проводилась на базе вуза - участника проекта и длилась 10 дней. За это время ребята посещали лекции и экскурсионные программы, узнавали об истории России и культуре ее народов, посещали музеи, театры и важные памятники, расположенные в близости от университетов.

Проект организован Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения РФ, Общероссийским общественным государственным движением детей и молодежи "Движение первых" и Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).