В Таджикистане переименовали тысячи топонимов

Среди них - топонимы, названные в честь советских деятелей

ДУШАНБЕ, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Таджикистана утвердило переименование крупнейшего на Памире ледника Федченко в Горно-Бадахшанской автономной области, а также еще порядка 3 тыс. ледников, хребтов, гор, рек, озер и других географических объектов. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано в банке правовой информации республики.

"Одобрить и утвердить переименование некоторых географических объектов на территории Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, городов и районов республиканского подчинения", - говорится в документе.

Согласно приложению к постановлению, на территории Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области переименован крупнейший на Памире ледник Федченко, названный в честь жившего в XIX веке русского ученого Алексея Федченко. Теперь ему присвоено название Ванджях. Также наименование сменили леднику, названному в честь бывшего директора Государственной библиотеки имени Владимира Ленина Елены Розмирович, участвовавшей в экспедиции на Памир в 1932 году, теперь он называется ледник Робия Озод.

Ледник ОГПУ переименован в ледник Национального флага Республики Таджикистан. Ледник, названный в честь советского партийного деятеля Серго Орджоникидзе, получил название Спитамен, ледник маршала Александра Василевского - имя таджикского поэта Мирзо Турсунзаде, ледник Московского государственного университета стал ледником Таджикского государственного педагогического университета.

При этом в большинстве случаев, согласно документу, у объектов изменены названия, не связанные советским периодом.

В начале августа в комитете по местному развитию республики заявляли, что специалисты проанализировали 12,5 тыс. топонимов и пришли к выводу, что названия более 4 тыс. географических объектов и 802 населенных пунктов не соответствуют нынешним реалиям.