Кириенко считает, что трек "Родные-любимые" будет основой системы семейных сообществ РДДМ

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ назвал важным объединение детей и родителей общими делами

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ встретился с участниками Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" в рамках трека "Родные-любимые" на фестивале "Таврида. Арт". Об этом сообщила пресс-служба РДДМ.

"У этого проекта есть особая миссия - он должен стать основой для формирования экосистемы семейных сообществ "Движения первых". Вам, участникам этого мероприятия, предстоит стать соавторами идей и форматов работы, которые помогут семьям во всех уголках нашей страны на регулярной основе принимать участие в деятельности движения", - сказал Кириенко.

По его словам, важно, чтобы дети и родители были объединены общими делами. "Именно так происходит обмен опытом, выстраиваются отношения между разными поколениями, появляется ощущение единства семьи", - отметил Кириенко.

Как указал председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров, к сообществу "Родители первых" уже присоединились 700 активных семей со всей России, которые "собрались на берегу Черного моря, чтобы стать частью арт-квартала "Родные-любимые". "Эта площадка стала очагом настоящего семейного тепла. Хочу поблагодарить за это фестиваль "Таврида. Арт". Напомню, что в арт-квартале участвуют 97 семей-победителей из 41 региона России", - сказал Гуров.