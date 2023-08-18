В Подмосковье врачи помогли перенесшему лимфобластной лейкоз

В настоящее время пациент уже выписан и в дальнейшем будет находиться на амбулаторном наблюдении по месту жительства

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Подмосковные врачи поставили на ноги 10-летнего ребенка, который перенес лимфобластный лейкоз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Там отметили, что в Научно-исследовательский институт детства (НИКИ) поступил 10-летний мальчик, который не мог самостоятельно передвигаться. Выяснилось, ранее у ребенка был диагностирован лимфобластный лейкоз - злокачественное заболевание системы кроветворения. После пройденного лечения пациент вошел в стойкую ремиссию, но на фоне терапии у него развилась вторичная кардиомиопатия, то есть изменения тканей сердца, приводящие к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

"Заболевание требует незамедлительного подключения кардиологов с назначением терапии сердечной недостаточности. К восстановлению юного пациента были также подключены врачи отделения реабилитации НИКИ детства, потому как ребенок был ослаблен и не мог ходить. Для пациента была разработана индивидуальная программа реабилитации, в том числе с применением кинезиотерапии, массажа и виброплатформы", - сказала главный детский кардиолог Минздрава Подмосковья, заведующая отделением кардиологии НИКИ детства Альфия Дроздова.

Благодаря работе врачей, двигательные функции удалось восстановить, и теперь ребенок может передвигаться самостоятельно. В настоящее время пациент уже выписан и в дальнейшем будет находиться на амбулаторном наблюдении по месту жительства.