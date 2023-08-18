В кабмин направили законопроект о добровольной замене штрафа обязательными работами

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает, что у обязательных работ есть преимущества перед штрафами

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил на заключение в правительство РФ законопроект, который позволит людям добровольно заменить назначенные им административные штрафы на обязательные работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фракции.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях положением, согласно которому лицо, которому назначено основное административное наказание в виде административного штрафа, вправе вместо уплаты штрафа выполнить обязательные работы в порядке, установленном правительством Российской Федерации.

Даванков, комментируя инициативу, отметил, что у обязательных работ есть преимущества перед штрафами. "Во-первых, города сэкономят на закрашивании незаконной рекламы. Коммунальщики уже не справляются. <...> Во-вторых, это поможет лучше понять последствия проступка и изменить поведение. Многие просто платят штрафы и не парятся. В-третьих, обязательные работы помогают нарушителям адаптироваться к нормальной жизни. За работой есть время подумать о своем поведении, а не просто заплатить штраф и пойти дальше", - сказал парламентарий, слова которого приводит пресс-служба.