Посол Шри-Ланки в РФ заявила о готовности рассмотреть запуск авиарейса в Бурятию

В ходе встречи с главой республики Алексеем Цыденовым дипломат рассказала об интересах страны в туристическом, экономическом и авиационном сотрудничестве с Россией

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила о готовности рассмотреть запуск туристического рейса в Бурятию в ходе встречи с главой республики Алексеем Цыденовым, сообщается на сайте правительства Бурятии. Делегация Шри-Ланки прибыла в регион для участия в первом Международном буддийском форуме.

"Нам очень понравилось в Бурятии, здесь так же, как и в Шри-Ланке, исповедуют традиционный буддизм. Природа республики была бы очень интересна нашим жителям, мы также посетили центр Восточной медицины и остались под большим впечатлением, думаю, нашим гражданам это было бы тоже интересно. Поэтому мы готовы рассматривать вопросы о запуске пока что хотя бы одного туристического рейса. На сегодняшний день мы получаем уголь из вашего региона, мы заинтересованы в том, чтобы расширять экономическое сотрудничество", - приводятся в сообщении слова посла.

В частности, посол затронула вопрос авиационной промышленности и рассказала, что Шри-Ланка заинтересована в сотрудничестве с Россией по ремонту авиатехники.

"Представители вашей страны сегодня принимают участие в международном форуме "Армия-2023". Мы готовы принять ваше предложение по ремонту авиационной техники на нашем Улан-Удэнском авиационном заводе, проведем встречу с вашим представителем, - цитирует пресс-служба Цыденова.

В ходе встречи также обсуждался вопрос сотрудничества в сфере образования. Как рассказал первый заместитель министра по делам буддизма, религии и культуры Шри-Ланки Сомаратна Виданапатирана, чьи слова приводятся в тексте, республика готова организовать обмен студентами.

О форуме

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из Вьетнама, Индии, Китая, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки и других буддийских стран. Всего более 80 иностранных участников, среди них - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.