В Ростовской области выявили третий очаг АЧС с начала августа

Болезнь обнаружили на территории Кривянского охотничьего угодья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Новый случай африканской чумы свиней (АЧС) выявили на территории Кривянского охотничьего угодья Октябрьского района Ростовской области, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Это уже третий очаг АЧС, выявленный в регионе с начала августа.

"На территории Ростовской области выявлен очаг африканской чумы свиней. В результате лабораторных исследований <...> патологического материала, отобранного от трупов диких кабанов, обнаруженных на территории Кривянского охотничьего угодья Октябрьского района <...> получен положительный результат на АЧС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в южном направлении Кривянское охотничье угодье граничит с Красненским охотничьем угодьем Багаевского района. Для предотвращения распространения и ликвидации очага африканской чумы свиней проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет, но несет угрозу для животноводства.

Ранее режим ЧС был объявлен на территории Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района из-за очага АЧС в личном подсобном хозяйстве хутора Бронницкого, второй случай АЧС был выявлен в личном подсобном хозяйстве в хуторе Первомайский Кагальницкого района.