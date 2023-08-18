В Великобритании медсестру признали виновной в убийстве семи новорожденных

По данным Королевской уголовной прокуратуры, Люси Летби использовала различные способы, чтобы убить младенцев, - от шприцов с воздухом до инсулина или избыточного кормления молоком

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Британская медсестра Люси Летби признана виновной в убийстве семи новорожденных и в покушении на убийство еще шести грудничков. Такой вердикт огласило жюри присяжных коронного суда Манчестера, в котором дело рассматривалось с 10 октября 2022 года.

Предметом внимания суда стали действия Летби во время ее работы с июня 2015 по июнь 2016 года в больнице города Честер. Всего в отношении женщины, которой сейчас 33 года, было выдвинуто 22 обвинения, а присяжным понадобилось более 110 часов обсуждения, чтобы прийти к заключению. Как подчеркивает газета The Daily Telegraph, заключения по каждому из пунктов обвинений выносились на протяжении последних дней, однако вся информация была оглашена лишь в пятницу, так как до этого действовал судебный запрет на ее частичную публикацию.

Издание называет Летби самым страшным серийным убийцей детей в современной британской истории. Срок ее заключения будет оглашен 21 августа. По совокупности преступлений, в которых она признана виновной, бывшая медсестра должна провести за решеткой остаток своих дней.

Полиция при этом полагает, что девушка могла быть причастна к другим убийствам и проверяет информацию о пребывании около 4 тыс. детей в неонатальных отделениях двух больниц - Честера и Ливерпуля - в которых Летби работала с 2012 по 2016 год.

О деле Летби

Семь лет назад, в июне 2016 года, она была отстранена от своих обязанностей после череды "неожиданных и необъяснимых" смертей новорожденных в неонатальном отделении больницы Честера. Следствие было начато в сентябре 2016 года, а арестована девушка была в 2018 году, затем в 2019 и 2020 годах. Первые два раза ее выпускали под залог, однако последний раз в этом ей было отказано.

По данным Королевской уголовной прокуратуры, Летби использовала различные способы, чтобы убить младенцев, - от шприцов с воздухом до инсулина или избыточного кормления молоком. Обвинение указывало на то, что девушка максимально варьировала методы совершения преступлений, которые шокировали страну, чтобы скрыть свои действия, совершаемые обычно в ночные смены.

The Times пишет, что дома у бывшей медсестры были найдены записи с отрывочными фразами, подтверждающими совершенные убийства, однако сама девушка никогда не признавала выдвинутые обвинения. Она объясняла происходившие смерти плохой гигиеной в больнице и низким уровнем подготовки персонала.

Защита Летби указывала на то, что она стала жертвой сговора других медсестер, чтобы скрыть плохое состояние дел в больнице. Как пишет газета, присяжные отвергли эти утверждения. Однако, как говорится в статье, больнице явно не избежать независимого публичного расследования с целью установить, как ее руководство смогло допустить подобные преступления.