Реализацию гуманитарных проектов обсудили на российско-абхазском форуме в Сухуме

Форум организован Международным институтом развития коммуникаций Мир-Мост-Абхазия и Абхазским государственным университетом

СУХУМ, 18 августа. /ТАСС/. Гуманитарный форум, посвященный 15-летию признания Россией независимости Абхазии, проходит в Сухуме в пятницу. Его участники заявили о важности реализации гуманитарных проектов, которые усилят связи молодежи России и Абхазии, передает корреспондент ТАСС.

Двухдневный форум, который завершится в субботу, организован Международным институтом развития коммуникаций Мир-Мост-Абхазия и Абхазским государственным университетом.

"Нынешняя диалоговая площадка нужна и России, и Абхазии, поскольку нас объединяют не только экономические связи, не только геополитическая ситуация, но и цивилизационные основы, духовные ценности. Признание [независимости] - это не просто юридический факт, а прежде всего, большая ответственность за ситуацию не только в стране, но и в регионе. <...> Россия всегда помогала и помогает Абхазии стать действительно суверенным государством с благополучно развивающимся сообществом, и наш форум - один из шагов, который делает Россия", - сказала на форуме Валентина Комлева, замдиректора по научной работе национального исследовательского института развития коммуникаций, доктор социологических наук, профессор (Москва). Она выразила надежду на то, что будут реализовываться проекты, в первую очередь по гуманитарной, традиционной и экспертной дипломатии и проекты, которые усилят связи молодежи России и Абхазии.

Председатель Национального фонда поддержки социальных программ РФ Андрей Сергеев отметил, что "сегодня нужны позитивные сценарии развития, основанные и на духовных ценностях, и на здравом смысле, потому что очень важно понимать и прогнозировать то, каким станет будущее" Абхазии и России.

В свою очередь торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц назвал форум полезным и важным мероприятием, отметив важность гуманитарных вопросов. "15 лет [со дня признания независимости] - серьезный отрезок, наступает момент необходимости осмысления шагов в плане обеспечения наших усилий еще и академической, экспертной базой, экспертными решениями", - сказал Барциц.

На форуме прошел круглый стол "Абхазия-Россия 2070", в рамках которого обсудили вопросы российско-абхазских отношений, сотрудничества в сфере торговли и инвестиций. В Абхазском госуниверситете российский политконсультант Алена Август провела мастер-класс для работников вуза, сотрудников пресс-служб и журналистов. Проректор университета Максим Гинджия и Валентина Кромлева подписали протокол о намерениях между Абхазским госуниверситетом и Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (Москва). В субботу состоится круглый стол, посвященный информационному сотрудничеству России и Абхазии.