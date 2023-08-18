Участники Международного антифашистского конгресса почтили в Хатыни память жертв нацистов

Представители делегаций возложили цветы к Вечному огню и посадили дерево памяти от участников конгресса

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Главы делегаций стран - участниц проходящего в Минске II Международного антифашистского конгресса посетили государственный мемориальный комплекс "Хатынь", ставший символом геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

"Мемориальный комплекс "Хатынь" является памятником неоправданной жестокости и безрассудности со стороны нацистских преступников к мирному населению. Подобных деревень, стертых с лица советской земли нацистскими карательными отрядами, безмерно много. Наша задача как потомков победителей серой чумы - не допустить возрождения и распространения нацизма. Не дать миру забыть о бесконечном горе, которое он несет вместе с собой", - сказал в ходе посещения мемориала заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

Представители делегаций возложили цветы к Вечному огню и посадили дерево памяти от участников конгресса.

Хатынь стала символом более 10 тыс. "огненных сестер" - белорусских деревень и сел, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. 22 марта 1943 года ворвавшиеся в Хатынь каратели из состава 118-го вспомогательного батальона охранной полиции и специального батальона СС "Дирлевангер" согнали жителей деревни в сарай, который обложили соломой, облили бензином и подожгли. Людей, пытавшихся выбраться из объятой пламенем постройки, расстреливали. Жертвами Хатынской трагедии стали 149 мирных жителей, из них 75 детей. Уходя из деревни, каратели разграбили и сожгли ее.

Первым памятником жителям Хатыни стали поставленные на братской могиле три деревянных креста. Уже после войны был установлен обелиск с красной звездой, в 1964 году рядом с ним появился гипсовый памятник "Скорбящая мать". Решение о создании на месте Хатыни мемориального комплекса в память обо всех уничтоженных карателями белорусских деревнях и селах принято в 1966 году, его открытие состоялось 5 июля 1969 года. Мемориал повторяет планировку сожженной деревни. В местах, где стояли дома, размещены 26 символических венцов-срубов из бетона и столько же напоминающих опаленные огнем печные трубы обелисков, на которых установлены бронзовые таблички с именами убитых хатынцев. На каждом обелиске - печально звенящий колокол. На "Кладбище деревень" захоронены урны с землей из 185 деревень Белоруссии, разделивших судьбу Хатыни. О том, что еще более 400 сожженных деревень были отстроены заново, рассказывает элемент мемориала "Символические деревья жизни".