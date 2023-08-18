В Тель-Авиве начала работу первая линия скоростного трамвая

Ее строительство длилось более 10 лет

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 августа. /ТАСС/. Тысячи жителей Тель-Авива и его ближайших пригородов впервые смогли воспользоваться новым видом общественного транспорта - первой в городе линией скоростного трамвая, строительство которой продолжалось более 10 лет.

Как убедился корреспондент ТАСС, в первый день работы новой транспортной системы вагоны были заполнены до предела и иногда не могли вместить пассажиров. Запуск скоростного трамвая стал для Тель-Авива долгожданным и праздничным событием: многие платформы были украшены воздушными шарами, на некоторых центральных станциях была организована развлекательная программа. Сориентироваться пассажирам помогали сотрудники службы общественного транспорта.

Многие приходили посмотреть на результаты многолетнего строительства семьями, фотографировались и снимали на видео движение трамваев. "Мы уже думали, что не дождемся открытия, так долго шла стройка. Зато теперь можно быстро добраться до центра", - поделился впечатлениями житель южного тель-авивского района Яффо по имени Равив, выбравшийся с женой и тремя детьми в этот день в центр города.

Официальная церемония запуска скоростного трамвая состоялась в четверг, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перерезал красную лену перед входом на конечную станцию в Петах-Тикве - северо-восточном пригороде Тель-Авива. Однако для пассажиров новая линия открылась только в пятницу утром.

В первый день работы новой системы трамваи курсируют бесплатно и будут перевозить пассажиров только несколько часов - вечером с наступлением шаббата - священного дня отдыха в иудаизме - общественный транспорт в Израиле прекращает обслуживание линий до вечера субботы. Это правило распространилось и на новую линию скоростного трамвая, несмотря на протесты либеральной общественности Тель-Авива, где преобладает светское население, и правила шаббата соблюдаются не строго.

Скоростной трамвай в Тель-Авиве

Тель-Авив - город с населением свыше 460 тыс. человек - вместе с пригородами образует крупнейшую в Израиле агломерацию Гуш-Дан, где в общей сложности проживает порядка 4 млн жителей, или 44% населения страны. До сих пор единственными видами общественного транспорта в этом густонаселенном регионе были автобусы и маршрутки.

Первая - "красная" - линия метротрамвая имеет протяженность 24 км, она соединила Тель-Авив с его ближайшими пригородами - от Петах-Тиквы на северо-западе до Бат-Яма на юге. Трамваи также будут проходить через города Бней-Брак и Рамат-Ган. Половина линии - главным образом это участок в центре Тель-Авива - проходит под землей. В общей сложности линия проходит через пять городов и имеет 34 станции, 10 из них подземные.

По прогнозам израильского правительства, ежедневный пассажиропоток на первой линии метротрамвая составит более 230 тыс. человек. Ожидается, что составы производства китайской компании CRRC, вмещающие до 450 пассажиров, будут ходить с интервалом от 3,5 до 6 минут.

Строительство первой линии метротрамвая в Тель-Авиве велось с 2011 года, первые испытания подвижного состава начались в 2021 году, а открытие первоначально было намечено на 2022 год, однако сроки запуска движения по разным причинам постоянно сдвигались. По информации газеты The Jerusalem Post, система легкорельсового транспорта в Тель-Авиве стала самым дорогим инфраструктурным проектом в истории Израиля: расходы на строительство первой линии почти в два раза превысили первоначальную смету и составили порядка 18,8 млрд шекелей (почти $5 млрд по текущему курсу).

В дальнейшем планируется открытие еще двух линий скоростного трамвая в тель-авивской агломерации, их строительство уже началось. В общей сложности протяженность сети должна достичь 90 км, это будет крупнейшая транспортная система в Израиле. До сих пор в стране была лишь одна линия скоростного трамвая. Она работает с 2011 года в Иерусалиме.