Во Львовской области с начала 2023 года снесли более 190 советских памятников

Как сообщили в пресс-службе областной военной администрации, осталось демонтировать менее 100 монументов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Львовской области с начала года в рамках декоммунизации снесли более 190 памятников и мемориальных досок советского периода. Об этом сообщили в пресс-службе областной военной администрации.

"Процесс декоммунизации на Львовщине активно продолжается с конца прошлого года. С января 2023 здесь демонтировали уже более 190 объектов коммунистической пропаганды. Остается демонтировать меньше 100", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Глава областной администрации Максим Козицкий 1 июля заявлял, что власти намерены избавиться от всех памятников советской эпохи до конца года.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре.