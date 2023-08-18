Между Москвой и Симферополем продлили курсирование поезда "Таврия" из-за высокого спроса

В компании "Гранд сервис экспресс" отметили, что время в пути в сторону полуострова сократят на четыре часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) продлил курсирование поезда №159/160 "Таврия" сообщением Москва - Симферополь из-за высокого спроса. Изначально поезд должен был курсировать до сентября, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

"Гранд сервис экспресс" продлевает курсирование поезда №159/160 "Таврия" сообщением Москва - Симферополь. Изначально предполагалось, что поезд будет курсировать до сентября, однако в связи с высоким спросом он останется в расписании", - говорится в сообщении.

Перевозчик уточнил, что время в пути в сторону Крыма будет сокращено на четыре часа. Согласно расписанию, сейчас поезд отправляется из Москвы в 9:42 мск и прибывает в Симферополь на следующий день в 20:40 мск. Начиная с 30 сентября, поезд будет уходить из Москвы в 13:40, время прибытия в Симферополь не изменится. Из Симферополя поезд продолжит курсировать согласно действующему расписанию с отправлением в 10:40 мск и прибытием в Москву на следующий день в 23:40 мск.

Поезд следует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. Таким графиком он продолжит курсировать вплоть до вступления в силу нового расписания движения пассажирских поездов (до 10 декабря 2023 года).

Поезд №159/160 составлен из купейных вагонов нового модельного ряда. Начиная с сентября 2023 года, только из новых вагонов также будет составлен поезд №315/316 сообщением Симферополь - Адлер, добавили в ГСЭ.

"Гранд сервис экспресс" - частный железнодорожный перевозчик, созданный в 2002 году. Изначально компания специализировалась только на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности. В декабре 2019 года компания организовала пассажирские перевозки в Крым. Поезда "Таврия" курсируют круглый год.