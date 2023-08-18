В Ульяновск прибыло судно "Метеор" впервые после 19-летнего перерыва

В пресс-службе правительства региона также сообщили, что водное сообщение между Ульяновской областью и Республикой Татарстан планируют сделать регулярным

УЛЬЯНОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Более 40 человек прибыли из Казани в Ульяновск по Волге в составе пробного рейса на "Метеоре", сообщил журналистам губернатор региона Алексей Русских в кулуарах совещания в деловых кругах по итогам работы в регионе делегации из Татарстана. Судно на подводных крыльях прибыло в городской речной порт впервые после 19-летнего перерыва.

"Сегодня к нам впервые за долгие годы пришло судно на подводных крыльях "Метеор". 45 туристов прибыли, сейчас они пошли по нашим музеям смотреть достопримечательности. И обратно на борт "Метеора" сядут еще 45 наших туристов, которые уже поедут смотреть достопримечательности Казани. Итого, первый пробный рейс охватит 90 человек", - сказал он.

Русских добавил, что пробный рейс - это начало большой работы по налаживанию водного сообщения. "Мы же на Волге стоим, мы просто обязаны это сделать. Договорились о том, что начнем субсидировать эти рейсы, потому что себестоимость намного выше, чем могут себе позволить наши ульяновцы. <…> Будем развивать и культурные, и туристические, и экономические связи", - уточнил губернатор.

На судне "Метеор-2020" прибыли туристы, представители СМИ и туроператоры. Гости посетили музей-заповедник "Родина В. И. Ленина", музеи "Симбирское купечество", Дом-музей В. И. Ленина и музей-салон камня "Симбирцит". Для них также была организована пешеходная экскурсия по Ульяновску.

По информации директора Агентства по туризму Ульяновской области Дениса Ильина, судно прибыло в Ульяновск впервые после 19-летнего перерыва. В дальнейшем водное сообщение между Ульяновской областью и Республикой Татарстан планируется сделать регулярным. Рейс планируют запустить в скором времени, отмечает пресс-служба правительства региона. "Метеор" сможет перевозить до 120 пассажиров.

Организация водного сообщения между регионами на Волге ведется по проекту "Великий Волжский путь". Он включает в себя несколько направлений, в том числе оздоровление Волги и экологии в целом, обновление флота, увеличение инвестиционной и туристической привлекательности территорий, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры.