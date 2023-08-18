В университете "Синергия" появится факультет беспилотных технологий

Уже в 2023 году абитуриенты смогут поступить на программу очного обучения в бакалавриате по направлению подготовки "Мехатроника и робототехника" с профилем "Эксплуатация и обслуживание беспилотных робототехнических авиационных систем", рассказали в вузе

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Университет "Синергия" откроет факультет беспилотных технологий, абитуриенты смогут поступить на соответствующую программу бакалавриата уже с этого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Первый факультет беспилотных технологий появится в России в университете "Синергия". Абитуриенты смогут поступить на программу очного обучения в бакалавриате по направлению подготовки "Мехатроника и робототехника" с профилем "Эксплуатация и обслуживание беспилотных робототехнических авиационных систем" уже в 2023 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что факультет будет готовить специалистов в области управления и обслуживания беспилотных авиационных систем. Студенты будут обучаться составлению полетных программ, дистанционному пилотированию, использованию бортовых систем, сбору и передаче информации, включая системы фото- и видеосъемки.

"Мы создали уникальные лаборатории с высокотехнологичным промышленным и сервисным оборудованием для качественного образования. Широкий спектр знаний и навыков позволят выпускникам найти работу в логистике, сфере образования, сельском хозяйстве, медиаиндустрии, а также военной отрасли. Нехватка подобных кадров в данных сферах подтверждается высоким спросом на их труд - молодые специалисты сразу же после вуза могут рассчитывать на достойный уровень дохода", - отметил ректор университета "Синергия" Артем Васильев, чьи слова приводятся в сообщении.

Партнерами образовательной программы, с которыми факультет будет осуществлять взаимодействие в рамках практики и трудоустройства студентов, станут инновационный центр "Сколково", научно-производственное объединение "Беспилотные летательные аппараты", разработчик БПЛА для поисково-спасательных и экологических задач "Дрон солюшнс", образовательный комплекс "Техноград", разработчик программного и аппаратного обеспечения "Роббо" и другие технологические компании.

В июне правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, согласно которой в течение ближайших 6,5 года в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Кроме того, рост российского рынка беспилотных авиационных систем должен составить около 1 млн единиц в год к 2035 году, также рыночная доля российских производителей постепенно должна вырасти с 50% до 80%.